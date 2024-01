Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Überholmanöver führt zu Unfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Ein missglücktes Überholmanöver hat am Dienstagnachmittag auf der B 313 zwischen Meßkirch und Sigmaringen zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten und hohem Sachschaden geführt. Eine 70 Jahre alte Honda-Fahrerin wollte gegen 15.30 Uhr in Richtung Sigmaringen kurz vor Engelwies in einer Rechtskurve einen Lkw überholen, obwohl sich eine entgegenkommende Fahrzeugkolonne näherte. Obwohl der zuvorderst entgegenkommende Chevrolet-Fahrer noch in einen Acker ausweichen wollte, konnte er eine Kollision mit dem Pkw der 70-Jährigen nicht mehr verhindern. Auch eine weitere entgegenkommende Autofahrerin konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und prallte mit ihrem BMW gegen den Chevrolet. Die Unfallbeteiligten kamen glücklicherweise mit leichteren Verletzungen davon und wurden durch einen Rettungsdienst versorgt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro beziffert. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt.

Schwenningen

Pkw landet nach Sekundenschlaf des Fahrers am Baum

Gegen einen Baum geprallt ist ein 18-jähriger Autofahrer, der am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Schwenningen und Irndorf eigenen Angaben zufolge kurz in Sekundenschlaf gefallen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er aufgrund von Müdigkeit mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, bei der Kollision blieb er glücklicherweise unverletzt. Sein VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Auf den 18-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Krauchenwies

Pkw-Fahrer überschlägt sich und flüchtet zu Fuß

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr ein bislang unbekannter Renault-Fahrer auf der B 311 zwischen Göggingen und Krauchenwies von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei überschlagen. Der offensichtlich unverletzte Unfallfahrer stieg aus seinem auf dem Dach liegenden Pkw und flüchtete zu Fuß. Gegen den noch nicht abschließend ermittelten Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet, möglicherweise war er zudem nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen dauern an. Der Unfallwagen, an dem rund 5.000 Euro Sachschaden entstand, wurde abgeschleppt.

Mengen

Autofahrer prallt trotz Ausweichmanöver gegen umgestürzten Baum

Gegen einen umgestürzten Baum ist ein 62-jähriger Autofahrer am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf der L 286 zwischen Krauchenwies und Ostrach geprallt. Trotz Ausweichmanöver kollidierte der Autofahrer mit dem auf der Fahrbahn liegenden Baum und kam in der Folge mehrere Meter weiter unterhalb einer Böschung zum Stehen. Der 62-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Unfallwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der umgestürzte Baum sowie ein weiterer, der ebenfalls zu kippen drohte, wurde von der örtlichen Feuerwehr zersägt und beiseite geräumt.

Bad Saulgau

Frontalkollision - Unfallbeteiligte bleiben unverletzt

Weil sie eigenen Angaben zufolge in Gedanken versunken war, hat eine 18 Jahre alte Peugeot-Fahrerin am Dienstagnachmittag in der Straße "Im Roßgarten" einen Verkehrsunfall verursacht. Die junge Frau geriet mit ihrem Wagen über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen entgegenkommenden VW. Glücklicherweise hatte dessen Fahrer die Situation erkannt und nahezu bis zum Stillstand gebremst, sodass nach bisherigen Erkenntnissen beide Unfallbeteiligten ohne Verletzung davonkamen. An den beiden Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 12.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell