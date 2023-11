POL-UL: (UL) Munderkingen - Ohne Führerschein im nicht zugelassenen Auto/ Am Donnerstag zog die Polizei in Munderkingen einen 33-Jährigen aus dem Verkehr.

Ulm (ots) - Zwischen 16.40 Uhr und 21 Uhr hebelte ein Unbekannter eine Terrassentür an dem Gebäude in der Straße Am Höhenblick auf. Im Innern durchwühlte er Schubladen und Schränke. Im Flur fand er Schmuck. Den nahm er mit und flüchtete unerkannt. Der Polizeiposten Langenau hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

