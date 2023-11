Polizeipräsidium Ulm

Am Donnerstag erlitt ein 67-Jähriger bei einem Unfall bei Ehingen leichte Verletzungen.

Gegen 10.30 Uhr war ein 27-Jähriger von Ulm in Richtung Ehingen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet er mit seiner Mercedes E-Klasse bei Gamerschwang auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er seitlich gegen die entgegenkommende Mercedes C-Klasse eines 67-Jährigen. Durch den Aufprall schleuderte die C-Klasse in einen angrenzenden Acker. Der 67-Jährige erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an der E-Klasse auf 5.000 Euro, an der C-Klasse auf 10.000 Euro. Abschlepper bargen die beiden total beschädigten Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme musste die B311 einseitig gesperrt werden. Dadurch kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

