Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Kind angefahren und geflüchtet

Am Mittwoch wurde ein Radfahrer in Blaustein bei einem Unfall verletzt.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, radelte ein Achtjähriger gegen 16.40 Uhr in der Erwin-Rommel-Steige. Auf dem Zebrastreifen in der Bahnhofstraße am dortigen Kreisverkehr stieß das Kind mit einem Opel Corsa zusammen. Der Junge hatte den Zebrastreifen befahren und wurde dabei vom Rad geschleudert. Er stürzte auf den Boden. Wie der Junge später berichtete, fuhr der weiße oder silberfarbene Corsa einfach davon. Das Kind machte sich auf den Heimweg. Ein Zeuge traf das Kind in einer Seitenstraße sitzend an und wählte den Notruf. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den flüchtigen Pkw-Lenker. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0731/188-3812 zu melden. Der Achtjährige war mit einem auffallend grünen Fahrrad unterwegs. Er wurde leicht verletzt den Eltern übergeben. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

++++2302749(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell