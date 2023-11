Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Stehende Autos nicht gesehen

Bei einem Unfall am Mittwoch in Ulm waren drei Autos beteiligt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr im Industriegebiet Donautal. Der 34-Jährige fuhr mit seinem VW in der Graf-Arco-Straße in Richtung Nicolaus-Otto-Straße. Vor dem Einmündungsbereich hielten verkehrsbedingt zwei Autos. Die sah der Fahrer des VW wohl aufgrund der Sonneneinstrahlung zu spät. Er fuhr einem BMW in das Heck. Den BMW schob es auf einen davor stehenden Audi. Durch den Unfall wurden neben dem Unfallverursacher die 34-jährige BMW-Fahrerin und der 37-jährige Fahrer des Audi leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Der VW blieb fahrbereit. Die beiden anderen Autos mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 17.000 Euro.

