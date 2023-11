Ulm (ots) - Gegen 17.30 Uhr war der 62-Jährige mit seinem 3,5 Tonner in der Illerstraße in Richtung Donautal unterwegs. Beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen stieß er mit einem BMW zusammen. Der war auf dem rechten Fahrstreifen und in gleicher Richtung unterwegs. Der 62-Jährige fuhr anschließend ...

mehr