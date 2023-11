Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Albershausen - Automat geknackt

Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen in Albershausen einen Zigarettenautomaten auf.

Ulm (ots)

Der Automat war in der Daimlerstraße aufgestellt. Laut Polizeiangaben setzten die Täter einen Trennschleifer an und entfernten so den Schließmechanismus. Anschließend hebelten die Diebe den Automaten auf. Daraus entnahmen sie Tabakwaren. Die Polizei sicherte die Spuren und stellte den Automaten sicher. Jetzt ermittelt die Polizei Uhingen und bittet unter Tel. 07161/93810 um Zeugenhinweise. Die Höhe der Beute ist noch unklar. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Bereits zwischen dem 1. und 8.11.23 wurde ein Automat im Uhinger Ortsteil Sparwiesen in der Albstraße mit einem Trennschleifer geöffnet und Tabakwaren samt Bargeld gestohlen. Auch waren Unbekannte zwischen dem 10. und 14.11.23 an einem Automaten in Wangen zu Gange. Der stand in der Daimlerstraße. Dabei erbeuteten die Diebe Zigaretten und Bargeld. Die Polizei prüft nun die Tatzusammenhänge.

