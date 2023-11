Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fünf ohne Gurt, 15 mit Handy

Am Mittwoch ahndete die Polizei im Stadtverkehr in Ulm zahlreiche Verstöße.

Ulm (ots)

Zwischen 10.15 Uhr und 11.45 Uhr richteten die Beamten ihr Hauptaugenmerk auf die Anschnall- und Handyregeln. In der Neuen Straße ließen sich 15 Verkehrsteilnehmer vom Handy ablenken. Fünf weitere waren nicht angeschnallt. Wer am Steuer das Handy benutzt muss mit einem Bußgeld und einem Punkt im Zentralregister rechnen. Gurtverstöße ziehen in der Regel ein Verwarnungsgeld nach sich.

Das Anlegen von Gurten im Straßenverkehr rettet Leben. Ein Sturz aus zehn Metern ist kaum zu überleben. Er entspricht aber einem Aufprall bei einer Geschwindigkeit von nur 50 km/h. Deshalb empfiehlt die Polizei, den Gurt immer anzulegen. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

