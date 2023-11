Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Balzheim - Unfall fordert fünf Verletzte

Eine Stoppstelle beachtete ein 33-Jähriger am Dienstag bei Balzheim nicht.

Gegen 14.15 Uhr stießen die Fahrzeuge zusammen, weil ein Autofahrer eine Stoppstelle nicht beachtet hatte. Der fuhr auf der Kreisstraße 7419 von Wain. Er wollte die Landstraße 260 geradeaus überqueren und in den Carl-Otto-Weg fahren. Auf der L260 war ein Mercedes unterwegs. Der fuhr in Richtung Dietenheim und hatte Vorfahrt. Das beachtete der 33-Jährige nicht. Er stoppte mit seinem Ford nicht an dem Verkehrsschild. Der Mercedes der 31-Jährigen krachte in die rechte Seite des Ford. Der schleuderte in eine Wiese und kam dort zum Stehen. Der Unfallverursacher sowie die vier Insassen des Mercedes, darunter ein Säugling, verletzten sich bei dem Unfall. Rettungskräfte brachten die Unfallbeteiligten in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 30.000 Euro. Auch die Feuerwehren aus Balzheim und Dietenheim waren im Einsatz. Zur Unfallaufnahme, Rettung der Verletzten und Bergung der Fahrzeuge war die Straße bis gegen 16.30 Uhr gesperrt.

