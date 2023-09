Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach/Köln - 16-Jähriger erleidet Stichverletzung - Tatverdächtiger stellt sich

Bergisch Gladbach/Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 22.09.2023 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5609588 )

Nach der körperlichen Auseinandersetzung mit einem schwer verletzten 16-Jährigen in Bergisch Gladbach-Paffrath hat sich ein 17 Jahre alter Mann in der Nacht zu Donnerstag (28. September) bei der Polizei gestellt. Der Jugendliche steht im Verdacht, den 16-Jährigen am Abend des 21. September auf einem Spielplatz in der Kolpingstraße durch Stiche schwer verletzt zu haben. Die Ermittlungen zu den Tatumständen der gefährlichen Körperverletzung sowie dem Motiv dauern an. (cw/iv)

