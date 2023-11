POL-PPTR: ++ Betrugsmasche ++ Falscher DRK- Mitarbeiter

Trier (ots) - Bereits am 3. Juli wurde in der Deichmann-Filiale in der Saarstraße in Bitburg von zwei bislang unbekannten Täterinnen ein Handy aus der Handtasche der Geschädigten gestohlen. In der dazugehörigen Handyhülle befanden sich zudem zwei Kreditkarten, welche nach dem Diebstahl in mehreren Geschäften zum kontaktlosen Bezahlen verwendet wurden. Die beiden Tatverdächtigen wurden dabei von der ...

mehr