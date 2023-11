Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei Tatverdächtige nach Diebstahl und Betrug

Trier (ots)

Bereits am 3. Juli wurde in der Deichmann-Filiale in der Saarstraße in Bitburg von zwei bislang unbekannten Täterinnen ein Handy aus der Handtasche der Geschädigten gestohlen.

In der dazugehörigen Handyhülle befanden sich zudem zwei Kreditkarten, welche nach dem Diebstahl in mehreren Geschäften zum kontaktlosen Bezahlen verwendet wurden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden dabei von der Videoüberwachung aufgezeichnet. Mit diesen Aufnahmen sucht die Polizei nun nach Hinweisen. Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtige 1

weiblich, etwa 1,70 m groß, ca. 30 Jahre alt, lange blonde Haare, zum Zopf zusammengebunden

Tatverdächtige 2

weiblich, etwa 1,65 m groß, ca. 40-45 Jahre, lange dunkle Haare, zum Dutt hochgebunden

Die Polizei fragt:

Wer hat die beiden Frauen gesehen? Wer kann Hinweise zum den Personalien und dem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bitburg unter 06561/968510 in Verbindung zu setzen.

Fahndungsfotos und weitere Informationen unter: https://s.rlp.de/tx1sM

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell