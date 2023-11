Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfall mit Linienbus

Am heutigen Mittwoch erlitt ein Fußgänger bei einem Unfall in Göppingen leichte Verletzungen.

Gegen 8.15 Uhr war ein Linienbus in der Freihofstraße unterwegs. Beim Kreisverkehr zur Bahnhofstraße bog der 25-Jährige nach rechts in Richtung Busbahnhof ab. Zeitgleich querte ein 73-jähriger Fußgänger am dortigen Zebrastreifen die Bahnhofstraße von rechts nach links. Der Fußgänger prallte gegen die rechte Fahrzeugseite und stürzte. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Da der genaue Hergang des Unfalls noch unklar ist, bittet die Polizei um weitere Hinweise von Zeugen. Insbesondere die Fahrgäste, die sich zur Unfallzeit im Bus befanden, bittet die Polizei sich unter Tel. 07335/96260 zu melden.

