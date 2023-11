Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Im Rausch und ohne Führerschein Unfall verursacht

Vor der Polizei flüchten wollte ein 20-Jähriger am Dienstag bei Erbach.

Kurz vor Mitternacht wollte die Polizei einen Motorroller am Ortsausgang von Erbach-Ringingen kontrollieren. Der war mit Sozia in Richtung Pappelau unterwegs. Als die Polizei dem Rollerfahrer signalisierte, dass er stoppen solle, beschleunigte er. Der Fahrer bog nach rechts in ein Waldstück ab. Nach ein paar hundert Metern Fahrt im Wald konnte die Polizeistreife die Flüchtigen samt Vespa auf dem Waldweg liegend feststellen. Bei deren Flucht waren sie wohl auf dem durchnässten Waldboden gestürzt. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann Drogen genommen hatte. Dies gab er auch selbst zu. In einem Krankenhaus musste der 20-Jährige Blut abgeben. Auch die 18-jährige Sozia kam ins Krankenhaus. Denn sie hatte sich bei dem Sturz Verletzungen am Bein zugezogen. Später stellte sich heraus, dass der Flüchtende auch keinen Führerschein besitzt und dass für das Zweirad kein Versicherungsschutz besteht. An dem Roller entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Der 20-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Zudem setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den Mann.

