POL-MA: Heidelberg: Täterfestnahme nach versuchtem Diebstahl eines E-Bikes

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwoch, zwischen 13:30 Uhr und 16:45 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine unbekannte Fahrzeugführerin beim Vorbeifahren den in der Hauptstraße am Straßenrand geparkten Porsche und flüchtet anschließend von der Unfallstelle. An dem Porsche ...

mehr