Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Rund 7.500 Euro Sachschaden nach Unfall- Verursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, zwischen 13:30 Uhr und 16:45 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine unbekannte Fahrzeugführerin beim Vorbeifahren den in der Hauptstraße am Straßenrand geparkten Porsche und flüchtet anschließend von der Unfallstelle. An dem Porsche entstand ein Schaden über die gesamte Fahrerseite von rund 7.500 Euro.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell