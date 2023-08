Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Die Frontscheibe sowie der rechte Kotflügel eines Pkw Ford beschädigte ein bislang unbekannter Täter am gestrigen Tag (28.08.2023) in der Zeit von 03:00 Uhr bis 09:00 Uhr. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Adlerstraße in Gera abgestellt. Der 59-jährige Eigentümer bemerkte den Schaden und meldeten dies bei der Geraer Polizei. Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen (Bezugsnummer 0225314/2023) werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zum Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

