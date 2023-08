LPI-G: Ermittlungen zu Fahrzeugdiebstahl

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Mehrere Polizeibeamte kamen aufgrund eines Stadtfestes am vergangenen Wochenende in Zeulenroda-Triebes im Einsatz. Während des Abgangsverkehrs Sonntagnacht (27.08.2023), kurz nach 02:00 Uhr griff ein 21-Jähriger einen Polizeibeamten körperlich an, indem er diesen Schubste. Der 21-jährige, unter Alkoholeinfluss stehende Mann wurde daraufhin zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. ...

