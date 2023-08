Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Mehrere Polizeibeamte kamen aufgrund eines Stadtfestes am vergangenen Wochenende in Zeulenroda-Triebes im Einsatz. Während des Abgangsverkehrs Sonntagnacht (27.08.2023), kurz nach 02:00 Uhr griff ein 21-Jähriger einen Polizeibeamten körperlich an, indem er diesen Schubste. Der 21-jährige, unter Alkoholeinfluss stehende Mann wurde daraufhin zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. Hierbei wurde er leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Der junge Mann muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. (RK)

