Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 36-Jährigen

Gera (ots)

Gera: Offenbar befand sich der 36-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand, als er gestern Nachmittag (27.08.2023), gegen 15:00 Uhr eine Fensterscheibe in seiner Wohnung in der Christian-Schmidt-Straße in Gera zerschlug. Die Glassplitter fielen daraufhin auf den Gehweg, wobei ein dort befindliches Kind (8) gerade noch ausweichen konnte. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die hinzugerufenen Polizisten fanden in der Wohnung des 36-Jährigen schließlich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Zudem stellten sie Beutegut sicher, welches von einem Wohnungseinbruch aus der vergangen Nacht stammte. Der 36-Jährige kam schließlich in Gewahrsam und muss nun mit einem entsprechenden Verfahren rechnen. Während des Einsatzes beleidigte er die Polizisten und zeigte den Hitlergruß. (RK)

