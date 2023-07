POL-LDK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Lahn-Dill vom 04.07.2023

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Pressemeldungen der Polizeidirektion Lahn-Dill vom 04.07.2023

Herborn: Autoscheiben zertrümmert

Unbekannte zertrümmerten zwischen Sonntagabend (21 Uhr) und Montagmorgen (5.30 Uhr) in der Freiherr-vom-Stein-Straße mehrere Fahrzeugscheiben eines schwarzen VW und verursachten so Schäden von rund 2.500 Euro. Der Passat war im Tatzeitraum abgestellt auf einem Parkplatz eines Mehrparteienhauses in Höhe der 20er Hausnummern. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Herborn, Tel. 02772/47050

Dillenburg: Lebensmittelautomat aufgebrochen

Kriminelle brachen, offenbar in der Nacht auf Montag, den Lebensmittelautomaten des Dorfladens in der Donsbacher Grubstraße auf und entwendeten die darin befindlichen, mit mehreren Hundert Euro Bargeld gefüllten Geldkassetten. Der durch das gewaltsame Öffnen am Gerät hinterlassene Schaden wird beziffert auf etwa 1.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 02771/9070 bei der Polizei in Dillenburg zu melden.

Solms: Kupferkabel gestohlen

Mehrere Hundert Meter Kupferkabel entwendeten Diebe vom Gelände des Solarparks an der Braunfelser Straße in Oberndorf; offenbar bereits im Laufe des vorletzten Wochenendes (24.06.-25.06.23). Um auf das umfriedete Grundstück zu gelangen hatten die Kriminellen einen Zaun aufgeschnitten und anschließend beiseite gedrückt. Anschließend durchtrennten sie große Teile der verbauten Stromleitungen und nahmen diese mit. Aufgrund des hohen Gewichts war dazu mit großer Wahrscheinlichkeit ein mitgebrachtes Fahrzeug genutzt worden. Der entstandene Sachschaden lässt sich momentan nicht genau beziffern. Die Wetzlarer Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise unter Tel. 06441-9180. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Solarparks aufgefallen?

Dillenburg: Beim Ausparken Seat touchiert

Zwischen Mittwoch (28.Juni) 9.30 Uhr und Freitag (30.Juni) 14.45 Uhr touchierte ein Unbekannter offenbar beim Ausparken in der Bahnhofstraße einen geparkten Seat. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Ibiza zurückkam, war dieser auf der hinteren, linken Seite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 700 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Dillenburg unter Tel. 02771/ 9070 entgegen.

Haiger: Audi beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Unfallflucht von Freitag (30.Juni) in Haiger. Zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Straße "Frigghof" einen geparkten grauen A4 an der Heckschürze. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Dillenburg unter Tel. 02771/9070 entgegen.

