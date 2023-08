LPI-G: Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Greiz (ots) - Greiz: Weil er während der Fahrt starken Brandgeruch bei seinem Pkw VW bemerkte, stellte der 42-Jährige Fahrzeugführer sein Auto am 26.08.2023, gegen 15:00 Uhr vorsorglich auf einem Parkplatz in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Greiz ab. Gemeinsam mit seinem Beifahrer (12) verließ er folgerichtig das Fahrzeug, woraufhin es im Bereich der Motorhaube zum Brandausbruch kam. Das in Brand stehende Fahrzeug ...

