POL-MA: Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in einem Strohlager - Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei im Einsatz, PM Nr. 1

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 19-Jähriger verständigte am Sonntagmorgen gegen 2.15 Uhr die Polizei und gab an, dass soeben eine unbekannte Person an seinem geparkten Fahrzeug in der Häuserstraße vorbeilief und den linken Außenspiegel durch einen Schlag beschädigte. Nach seiner Tat wurde der ...

mehr