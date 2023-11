Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6/Mannheim: Regennasse Fahrbahn und unangepasste Geschwindigkeit führen zum Unfall

Mannheim (ots)

Ein 42-jähriger Ford-Fahrer fuhr am Samstag gegen 16.15 Uhr von der B 38 kommend auf die BAB 6 auf. Hierbei passte er seine Geschwindigkeit nicht der regennassen Fahrbahn und den Verkehrsverhältnissen an und fuhr auf die BAB 6 auf, wobei er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kreuzte alle drei Fahrspuren, kollidierte mit der Betongleitwand und wurde von dieser wieder nach rechts abgewiesen. Hierbei kollidierte er mit einem 57-jährigen Maserati-Fahrer, der sich auf der mittleren Spur befand. Beide Fahrzeuge rutschten weiter an den rechten Fahrbahnrand, wobei sie hier noch mit der Leitplanke kollidierten und anschließend zum Stillstand kamen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Insassen der beiden Fahrzeuge wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

