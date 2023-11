POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Windschutzscheibe mit Gullydeckel eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Gegen 17.30 Uhr kam es in Mannheim-Käfertal auf der B38 in Fahrtrichtung Viernheim, Höhe Aral-Tankstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kraftfahrzeugführer und einem Fußgänger. Derzeit befinden sich Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Die Verkehrsunfallaufnahme sowie die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. Rückfragen bitte an: ...

