Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Wiesloch (ots)

Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad die Hauptstraße in Wiesloch. An der Einmündung zur Steingötter-Greiff-Straße missachtete ein noch unbekannter Audi-Fahrer die Vorfahrt des Zweiradfahrers, wodurch dieser zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der Pkw-Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug aus, machte Fotos und notierte sich die Mobilfunknummer vom Geschädigten. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seiner Feststellungspflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht genau bekannt.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher haben oder den Vorgang beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.-Nr.: 06222-57090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell