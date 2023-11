Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim

Rhein-Neckar-Kreis: 72-Jährige schlägt Räuber in die Flucht

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter, männlicher Täter betrat am Freitagabend gegen 17.45 Uhr ein Schreib- und Spielwarengeschäft in Dossenheim und forderte unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes die 72-jährige Ladenbesitzerin zur Herausgabe von Bargeld auf. Entgegen der Vorstellung des Täters bewaffnete sich die Geschädigte mit umherliegenden Dekoartikeln ihres Ladens und warf diese in dessen Richtung. Mit entsprechender Gegenwehr hatte der Täter wohl nicht gerechnet, weshalb er die Örtlichkeit fluchtartig und ohne Raubgut zu Fuß wieder verließ.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20 - 30 Jahre alt, schlank, ca. 170 - 180 cm groß, trug eine schwarze Wollmütze und einen Schal im Gesicht. In den Händen hielt er einen Gefrierbeutel und einen spitzen Gegenstand.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Telefonnummer 0621/174-4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell