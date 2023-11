Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Fußgängerin von Pkw erfasst

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr kam es im Bereich des Almenhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Der 19-jährige Fahrzeugführer eines 1-er BMW befuhr hierbei die Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf Höhe des Neckarauer Bahnhofes übersah er die 33-jährige Fußgängerin, welche dort verbotswidrig die Straße überquerte. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen Fußgängerin und Pkw. Die 33-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und nach erster medizinischer Versorgung vor Ort, in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

