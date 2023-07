Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen, mehreren Leichtverletzten und Vollsperrung der A61

Kettenheim (ots)

Am Samstag, 29.07.2023, gegen 08:30 Uhr kam es auf der A61, Fahrtrichtung Koblenz, zwischen dem Parkplatz Langwiese und der Anschlussstelle Alzey zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und insgesamt fünf leichtverletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen hat ein Fahrzeugführer aufgrund Aquaplaning die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, ist aufgrund dessen mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert sowie auch mit der seitlichen Schutzplanke. Alle leichtverletzten Personen wurden zur medizinischen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Den Sachschaden an Fahrzeugen und Schutzplanke schätzt die Polizei auf 20.000EUR. Die freiwillige Feuerwehr der VG Wonnegau war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. Es waren mehrere Rettungswägen sowie auch ein Rettungshubschrauber vor Ort. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn zunächst für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Es entstand Rückstau von mehreren Kilometern. Im Anschluss konnte der Verkehr bis zur abschließenden Bergung der Fahrzeuge an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

