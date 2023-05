Polizei Paderborn

POL-PB: Illegales Motorradrennen ohne Zulassung und Führerschein

Büren (ots)

(mb) Die Polizei hat am Freitagabend zwei junge Männer gestoppt, die im Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens stehen. Beide haben keinen Führerschein und die Maschinen waren nicht zugelassen.

Einem Zeugen waren gegen 19.30 Uhr junge Männer mit Motocross-Maschinen ohne Kennzeichen und überhöhten Geschwindigkeiten im Gewerbegebiet am Oberer Westring aufgefallen. Der Zeuge verständigte die Polizei.

Eine Streife entdeckte zwei Enduros ohne Kennzeichen fahrender Weise im Gewerbegebiet. Als die Polizisten den Kradfahrern Anhaltezeichen gaben, ergriffen beide die Flucht. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhren die Crossfahrer zunächst gemeinsam in südliche Richtung davon. An der Einmündung Heidfeld trennten sie sich und einer bog in die Straße ein. Die Streife versuchte zu dem geradeausfahrenden Motorrad aufzuschließen, verlor das Krad aber aus den Augen. Die Enduro und den mutmaßlichen Fahrer entdeckten Polizisten wenig später wieder im Gewerbegebiet. Das Yamaha-Motorrad war in der Nähe abgestellt und der 19-jährige Tatverdächtige war zu Fuß unterwegs. Auch den flüchtigen mutmaßlichen KTM-Fahrer machten die Beamten wenig später ausfindig. Der 21-Jährige hatte seine Maschine in einem Waldstück abgestellt und war jetzt auch als Fußgänger unterwegs. Beide Tatverdächtige gaben an, nicht im Besitz von Fahrerlaubnissen zu sein. Die Polizei schaltete die Staatsanwaltschaft ein und beschlagnahmte die nicht zugelassenen Motorräder. Gegen die mutmaßlichen Motorradfahrer wurden Strafverfahren eingeleitet.

