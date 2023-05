Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Verletzte Zweiradfahrer am Sonntag

Paderborn (ots)

(mb) Zwei Radler und ein Mopedfahrer haben am Sonntag bei Verkehrsunfällen leichte Verletzungen erlitten.

Um 12.05 Uhr fuhr ein 76-jähriger Radfahrer auf dem Brandenburger Weg in Richtung Bayernweg. In Höhe der Einmündung Haustenbecker Straße fuhr er über den abgesenkten Bordstein auf den Geh- und Radweg. An der Bordsteinkante stürzte der Senior und schlug mit seinem ungeschützten Kopf auf. Mit einem Rettungswagen kam er zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.

Ein 55-jähriger Mazda-Fahrer fuhr gegen 16.00 Uhr auf der Nesthauser Straße zur Münsterstraße. Vor ihm fuhr ein Wohnmobil, das links an einem geparkten Pkw vorbeifuhr. Der Mazda-Fahrer fuhr ebenfalls an Engstelle vorbei, obwohl ihm ein Moped-Fahrer entgegenkam. Es kam zu einer seitlichen Kollision wobei der 51-jährige Zweirad-Fahrer mit seiner Simson Schwalbe stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Ein weiterer Radfahrer musste ebenfalls leicht verletzt in ein Hospital. Der 34-Jährige war gegen 16.25 Uhr in Schloß Neuhaus mit seinem Pedelec im Schloß- und Auenpark unterwegs. Beim Abbiegen von einem gepflasterten Weg auf einen Weg mit Splitt-Belag rutschte das Elektrorad weg und der Mann stürzte.

