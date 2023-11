POL-MA: Mannheim: Einbruch in Reisebüro - Zeugenaufruf

Mannheim-Neckarau (ots) - Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr kam es im Bereich des Almenhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Der 19-jährige Fahrzeugführer eines 1-er BMW befuhr hierbei die Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf Höhe des Neckarauer Bahnhofes übersah er die 33-jährige Fußgängerin, welche dort verbotswidrig die Straße überquerte. In der Folge kam es zu ...

