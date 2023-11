Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5

Heidelberg: Pkw kracht in Leitplanke - Totalschaden

Heidelberg (ots)

Am Samstag, gegen 09:25 Uhr, befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Tesla die Autobahn A5 in nördliche Richtung. Beim Autobahnkreuz Heidelberg wollte er auf die A656 wechseln, kam aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und streifte die linke Fahrbahnbegrenzung. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte quer über die Fahrbahn und prallte schließlich in die rechte Leitplanke. Hierbei entstand an dem Tesla ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. An der Leitplanke entstand ebenfalls Sachschaden.

