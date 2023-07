Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht gewerbsmäßiger Ladendiebstahl - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg

Am Mittwoch, 05.07.2023, gegen 15.00 Uhr, konnte ein 22-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in Friedlingen vorläufig festgenommen werden. Nach dem bisherigen Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen steht der 22-Jährige in Verdacht in dem Zeitraum vom 17.06.2023 bis 05.07.2023 zehn Ladendiebstähle in Weil am Rhein begangen zu haben. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 1.300 Euro. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach wurde gegen den 22-jährigen Tatverdächtigen durch das Amtsgericht Lörrach Untersuchungshaft angeordnet. Der Tatverdächtige kam in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt.

