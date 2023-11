POL-PDMT: Westerburg - Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Montabaur (ots) - Am Donnerstag, dem 02.11.2023, kam es gegen 10:05 Uhr in der Eschelbacher Straße in Montabaur zu einem Alleinunfall eines Lkw. Der Fahrer übersah beim Einfahren auf ein Betriebsgelände einen neben der Fahrbahn befindlichen Stein, wodurch der Dieseltank des Fahrzeuges erheblich beschädigt wurde. In der Folge liefen ca. 400 Liter Diesel auf die ...

