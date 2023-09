Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Einbruch in ein Vereinshaus

Wismar (ots)

Am 23. September soll es zwischen 00:30 Uhr und 09:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Vereinshaus in der Großschmiedestraße gekommen sein. Unbekannte Täter sollen sich dabei gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft und unter anderem Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung in diesem Zusammenhang um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell