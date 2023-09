Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Gefährdung des Straßenverkehrs durch Autoposer im Bereich der L 108 (Staffel)/Zeugen und Geschädigte gesucht

Saarbrücken-Ensheim (ots)

Am Sonntag, 17.09.2023, gegen 19:00 Uhr führte das gefährliche Fahrverhalten eines Autoposers mit seinem VW Golf GTI, weiße Farbe mit auffällig schwarzer Lackierung und französischem Kennzeichen fast zu einem Frontalunfall im Begegnungsverkehr. Der Fahrer des GTI befuhr die L 108 (Staffel) aus Richtung St. Ingbert kommend in Fahrtrichtung Heckendahlheim mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit und überholte trotz Überholverbot und Gegenverkehr drei Fahrzeuge. Anschließend scherte er vor einer Rechtskurve wieder ein, wobei dies nur gelang, weil das entgegenkommende Fahrzeug eine Vollbremsung durchführte, um die Kollision zu vermeiden.Durch Zeugenmitteilungen konnte im Zuge von Fahndungsmaßnahmen das besagte Fahrzeug festgestellt werden. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 22-jährigen französischen Staatsangehörigen. In dem Zusammenhang mit den Gefährdungshandlungen werden Geschädigte oder Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Karcherstraße 5, 66111 Saarbrücken, Tel.: 0681/9321-233, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell