Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach zum Wochenende 09.-11.06.2023

Andernach (ots)

Freitag - 09.06.2023

Zwei E-Bikes nach Einbruch in Andernach/Ortsteil Kell entwendet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (08./09.06.2023) brachen unbekannte Täter Am Pfad in Andernach/Ortsteil Kell in ein Gartenhaus an einem Wohnhaus ein und entwendeten zwei E-Bikes. Bei den E-Bikes handelt es sich ein Fahrrad des Herstellers Haibike in den Farben schwarz-gelb mit goldener Federgabel und eines des Herstellers Winora in der Farbe mintgrün. Hinweise zur Tat werden an die PI Andernach erbeten.

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Weißenthurm

In der Hauptstraße der Ortslage Weißenthurm kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Beim Vorbeifahren an einem Fahrradfahrer auf dem Fahrradstreifen schätzt ein PKW-Fahrer den seitlichen Abstand falsch ein und touchiert in der Folge den Fahrradfahrer leicht, sodass dieser zu Boden fällt und sich dabei leicht verletzt.

Mehrere Geldbörsendiebstähle in Andernach und Weißenthurm - möglicher Tatzusammenhang

Am Freitagvormittag kam es in Andernach und Weißenthurm im Zeitraum von 10:30 Uhr und 11:20 Uhr zu insgesamt drei Geldbörsendiebstählen durch unbekannte Täter. Die Diebstähle ereigneten sich im Kaufland Andernach, LIDL Andernach und dem Netto-Markt in Weißenthurm. Ein möglicher Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zu den Taten werden an die PI Andernach erbeten.

Samstag - 10.06.2023

Dieseldiebstahl in Kruft/Kretz

Auf dem landwirtschaftlichen Verbindungsweg Geisenmühlenweg zwischen Kruft und Kretz kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Dieseldiebstahl an einem dort geparkten LKW. Insgesamt wurden aus dem Tank ca. 400 Liter Diesel entwendet, sodass ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Hinweise werden an die PI Andernach erbeten.

Verkehrsunfallflucht in Urmitz

In der Hauptstraße in Urmitz kam es zwischen dem 09.06.2023 (16:30 Uhr) und dem 10.06.2023 (11:30 Uhr) zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Unfallbeteiligte stellte sein Fahrzeug am Fahrbahnrand ab. Im Zeitraum seiner Abwesenheit touchierte der unbekannte Unfallbeteiligte den linken Außenspiegel des abgestellten Fahrzeuges und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise werden an die PI Andernach erbeten.

