POL-PDMT: Allendorf. Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Selters (WW) (ots) - Am 31.10.2023, zwischen 17:45 Uhr und 18:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter in zwei benachbarte Wohnhäuser in der Rheinstraße in Selters einzudringen. In beiden Fällen blieb es bei einem versuchten Einbruch. Die Polizei Montabaur bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in den Abendstunden des gestrigen Montags gemacht haben, sich ...

