Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Selters - versuchte Einbrüche in benachbarte Wohnhäuser ***Zeugen gesucht***

Selters (WW) (ots)

Am 31.10.2023, zwischen 17:45 Uhr und 18:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter in zwei benachbarte Wohnhäuser in der Rheinstraße in Selters einzudringen. In beiden Fällen blieb es bei einem versuchten Einbruch. Die Polizei Montabaur bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in den Abendstunden des gestrigen Montags gemacht haben, sich telefonisch unter 02602 9226-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell