POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Buronstraße - schwarzen Renault Captur beschädigt (13./14.10.2023)

Tuttlingen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein unbekannter Täter in eine Gartenlaube eines Grundstücks an der Straße "Am Sonnenbuckel" nahe der Einmündung zur Brückenstraße eingebrochen und hat daraus einen elektrischen Tischgrill im Wert von rund 50 Euro entwendet. Beim gewaltsamen Öffnen der verriegelten Holztür der Gartenlaube richtete der ...

