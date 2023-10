Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) In Gartenlaube eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein unbekannter Täter in eine Gartenlaube eines Grundstücks an der Straße "Am Sonnenbuckel" nahe der Einmündung zur Brückenstraße eingebrochen und hat daraus einen elektrischen Tischgrill im Wert von rund 50 Euro entwendet. Beim gewaltsamen Öffnen der verriegelten Holztür der Gartenlaube richtete der Eindringling zudem Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro an. Die Polizei Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

