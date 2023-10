Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen - Mauenheim, L 225, Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer gestürzt

Immendingen - Mauenheim, L 225, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am späten Samstagabend, gegen 22.20 Uhr, ist ein 24-jähriger Motorradfahrer mit einer Kawasaki zwischen Mauenheim und Immendingen in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn der Landesstraße 225 abgekommen und gestürzt. Der junge Mann hatte Glück und blieb unverletzt. Vorsorglich begab sich der 24-Jährige eigenständig zur Untersuchung in eine Klinik. An der Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Das Motorrad wurde zur Abholung auf einem Parkplatz abgestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell