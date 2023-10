Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen - Innerer Talhof, B 14) Unfall fordert 20.000 Euro Schaden

Tuttlingen - Innerer Talhof, B 14 (ots)

Rund 20.000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der sich am Freitag, gegen 16.45 Uhr, an der Einmündung der Straße "Unterm Hasenholz" auf die Bundesstraße 14 zwischen Tuttlingen und dem "Inneren Talhof" bei der Tuttlinger Deponie ereignet hat. Eine 59-jährige Frau bog von der Deponiezufahrt "Unterm Hasenholz" mit einem Audi A3 nach links auf die bevorrechtigte B 14 in Richtung Tuttlingen ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem VW Tiguan, dessen 66-jähriger Fahrer auf der B 14 von Tuttlingen in Richtung Kreisverkehr B 14/B 491/Emmingen unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu schaden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

