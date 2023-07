POL-IZ: 230721. 5 Wilster: Polizei nimmt Warendieb fest, ein weiterer Komplize flüchtete

Marne (ots) - Bei einem Brand mehrerer Mülltonnen in Marne in der Nacht zu heute ist an einem angrenzenden Wohnhaus ein Schaden entstanden. Die Brandursache ist unklar, die Heider Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Kurz nach Mitternacht ging eine Papiertonne an einem Mehrfamilienhaus am Berliner Platz in Flammen auf. Das Feuer griff auf weitere Abfallbehälter über und zerstörte diese. Weiterhin entstanden an ...

