Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gefährliche Körperverletzung in Montabaur -Zeugen gesucht-

Montabaur (ots)

Am 31.10.2023 um 16:30 Uhr kam es am Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur zu einer Schlägerei mit mindestens fünf beteiligten jungen Männern. Dabei wurde ein Geschädigter durch mehrere Personen zu Boden geschlagen und getreten. Anschließend flüchtete ein Großteil der jungen Männer in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei in Montabaur bittet daher um Zeugen, die ermittlungsdienliche Angaben machen können.

