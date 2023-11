Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnungseinbruchdiebstahl in Höhr-Grenzhausen

Höhr-Grenzhausen (ots)

In der Zeit zwischen dem 30.10.2023 18:00 Uhr und dem 31.10.2023 21:45 Uhr kam es in Höhr-Grenzhausen in der Martin-Luther-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten ein ebenerdiges Fenster auf und drangen in das Gebäude ein. Anschließend wurden Schränke durchwühlt und Schmuck im vierstelligen Euro-Bereich entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise von verdächtigen Wahrnehmungen.

