Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall durch Missachten der Vorfahrt

Ebernhahn, Sälzerstraße/L 300 (ots)

Ebernhahn - Am Dienstag, den 31.10.2023 gegen 09.45 Uhr befuhr eine 60jährige Fahrerin aus der VG Höhr-Grenzhausen mit ihrem Ford die Sälzer Straße in Ebernhahn und beabsichtigte nach links auf die L 300 in Richtung Ebernhauhn einzubiegen. Sie hielt zunächst ihren PKW am Stoppschild der Einmündung an. Ein 61jähriger aus der VG Wirges befuhr mit einem Audi die L 300 aus Ebernhahn kommend in Fahrtrichtung Ransbach-Baumbach. Die Fahrerin übersah den Vorfahrtsberechtigten und fuhr an, um nach links einzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell