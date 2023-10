POL-UN: Bergkamen - Verkehrskontrolle zu Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Fröndenberg (ots) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger am Mittwochmorgen (11.10.2023) auf einem Feldweg fuhr der beteiligte PKW davon. Ein 41-jähriger Fröndenberger ging gegen 7.40 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Straße Westfeld in Richtung Langschede. In Höhe einer Kurve wurde er von einem PKW überholt, der mit seinem linken Bein kollidierte. Der ...

mehr