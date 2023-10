Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fußgänger

Fröndenberg (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger am Mittwochmorgen (11.10.2023) auf einem Feldweg fuhr der beteiligte PKW davon.

Ein 41-jähriger Fröndenberger ging gegen 7.40 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Straße Westfeld in Richtung Langschede. In Höhe einer Kurve wurde er von einem PKW überholt, der mit seinem linken Bein kollidierte. Der Fußgänger fiel zu Boden und verletzte sich, der PKW fuhr davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der Fröndenberger wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen PKW (schwarz oder dunkelblau) gehandelt haben.

Hinweise zum PKW oder seinem Nutzer bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per E-Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Sichtbar sicher durch die dunkle Jahreszeit - Wichtige Regeln und Hinweise Ihrer Polizei

Gerade in der dunklen Jahreszeit sollten Sie sowohl als Fußgänger, als auch als Fahrradfahrer oder Kraftfahrzeugfahrer ganz besonders darauf achten, dass Sie von den anderen Verkehrsteilnehmern gut gesehen werden. Gehen Sie gerade auf schmalen Straßen ohne Fußgängerweg entgegen der Fahrrichtung, um andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig wahrzunehmen und selbst ausweichen zu können.

Während dunkle Kleidung nur bis ca.25 Meter Entfernung wahrgenommen wird, kann reflektierendes Material bereits in einer Entfernung von ca. 150 Metern erkannt werden: Bei 50 km/h liegt der Anhalteweg bei ca. 28 Metern.

Die Helligkeit der Kleidung kann da über Leben und Tod entscheiden! Reflektierende Materialien sind vielleicht nicht immer "schick & modern", sie tragen aber entscheidend zu einer besseren Erkennbarkeit bei: Fluoreszierende Kleidung ist vor allem während der Dämmerungszeit sinnvoll. Reflektierende Kleidung lässt Sie bei Dämmerung und Dunkelheit "hell erleuchten".

Bedenken Sie immer:

Im Straßenverkehr ist nicht gutes Aussehen, sondern vor allem Ihre Sicherheit entscheidend!!!

